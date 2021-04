Falcon and The Winter Soldier, per Emily VanCamp il Power Broker 'può essere chiunque'

A differenza di una serie come WandaVision, in cui i fan si aspettavano di veder spuntare da un momento all'altro una figura del calibro di Mephisto, i primi episodi di Falcon and The Winter Soldier hanno stabilito con certezza l'esistenza di un villain, ma non ancora la sua identità.

Sono già nate, quindi, tante teorie su chi è il Power Broker. Un'idea piuttosto popolare diffusasi online vorrebbe che dietro quel nome si celasse Sharon Carter, e la stessa Emily VanCamp che la interpreta nel Marvel Cinematic Universe non ha escluso questa ipotesi. Del resto, per il momento abbiamo indizi talmente scarsi che, a parte Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan), nessun personaggio è da escludere.

"Beh, questa è una buona domanda" ha detto Emily VanCamp in una recente intervista. "Voglio dire, il Power Broker potrebbe essere chiunque. Inoltre, ci sono molti personaggi che non sono stati ancora visti. Quindi, voglio dire, non posso dire nulla."

Oltre a Sharon Carter, un altro personaggio che i fan sembrano collegare al Power Broker nelle loro teorie è il barone Zemo, interpretato da Daniel Bruhl. Certo, quando Emily VanCamp parla di personaggi ancora non apparsi, viene da aspettarsi un altro colpo di scena. Staremo a vedere.

Nei giorni scorsi, intanto, Sebastian Stan ha risposto alle polemiche sul titolo della serie. Probabilmente, in ogni caso, non abbiamo ancora visto il vero Power Broker in Falcon and The Winter Soldier.