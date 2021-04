Falcon and The Winter Soldier, l'episodio finale: ecco il nuovo costume di Sam

È finalmente disponibile la puntata finale di Falcon and The Winter Soldier, opera che ha raccontato la storia dei due personaggi interpretati rispettivamente da Anthony Mackie e Sebastian Stan. Inoltre un promo condiviso da un fan ci mostra un importante cambiamento in uno dei due supereroi.

In calce alla notizia trovate il video incentrato sulla puntata finale di Falcon and The Winter Soldier, che ci mostra varie scene dedicate alla parte conclusiva della serie presente nel catalogo di Disney+. Un momento in particolare ha colto di sorpresa i numerosi fan delle storie della Marvel: negli ultimi secondi del filmato infatti è possibile vedere Sam Wilson indossare un nuovo costume, chiaramente ispirato a quello di Captain America. Un appassionato dei fumetti ha quindi deciso di condividere su Twitter due screenshot, che ci permettono di osservare meglio il nuovo look del prossimo membro degli Avengers.

Come abbiamo già detto, la puntata finale della serie è stata appena pubblicata nel catalogo di Disney+: scopriremo quindi come si concluderanno le vicende dei due protagonisti e degli altri personaggi che abbiamo conosciuto nel corso dei sei episodi dello show, inoltre nelle scorse ore il produttore dei Marvel Studios Nate Moore ha discusso delle possibilità di una seconda stagione di Falcon and The Winter Soldier.