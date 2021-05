Falcon and The Winter Soldier, l'errore con lo scudo di Captain America diventa virale!

Nelle grandi produzioni cinematografiche e televisive, nonostante tutta l'attenzione della troupe, è quasi impossibile evitare di commettere errori, che vengono poi prontamente notati dai fan e rilanciati sul web. Proverbiale è diventato il caso del bicchiere di Starbucks in Game of Thrones, ma anche Falcon and The Winter Soldier ha le sue pecche.

Oltre agli Easter Egg nella serie Marvel, infatti, molti spettatori vanno anche a caccia di incongruenze, imprecisioni e svarioni assortiti, e nel caso della nuova serie del Marvel Cinematic Universe, conclusasi nelle scorse settimane, qualcuno ha notato qualcosa che non quadrava nel mitico scudo di Captain America, la posta in gioco di tutto lo show.

In una sequenza, infatti, Bucky Barnes (Sebastian Stan) è in ginocchio per terra e brandisce lo scudo, che tocca il pavimento. I suoi movimenti, però, dimostrano che il prezioso oggetto non è affatto in vibranio, ma sembra invece piuttosto flessibile e "gommoso".

Qualcuno, come possiamo vedere in calce all'articolo, ha creato una gif che mostra chiaramente l'errore, e che si è diffusa rapidamente sul web. L'autore del post sostiene di "aver riso per dieci minuti" quando se ne è accorto, e alcuni commenti sono davvero ironici, come il trailer onesto di Falcon and The Winter Soldier.

"Qualcuno chiami Walker, penso gliene abbiano dato uno falso fin dall'inizio" scrive per esempio un utente, mente un altro replica "si sta sciogliendo perché Bucky è davvero hot."

Comunque sia, Falcon and The Winter Soldier ha indicato chiaramente chi è il nuovo Captain America, e non sarà certo quell'errore a fermarlo.