Falcon and The Winter Soldier: Un fan immagina Sam con il costume di Captain America

Continuano i rumor riguardo il cast di Falcon and The Winter Soldier. In attesa di conferme, ecco una nuova fan art dedicata al personaggio di Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, con indosso il costume di Captain America.

L'autore del post di Instagram, che trovate in calce alla notizia, è @artoftimetravel, che ha voluto mostrare ai numerosi fan della Marvel il look di Sam Wilson con addosso il costume di Captain America. Questo tema, la successione di Captain America dopo gli eventi di Avengers: Endgame, verrà sicuramente affrontato nel corso delle puntate dello show presente su Disney+, sembra infatti che il governo degli Stati Uniti ha scelto un supereroe diverso per ereditare il suo scudo, nonostante le indicazioni date dal personaggio interpretato da Chris Ewans.

Il post ha riscosso un notevole successo su Instagram, con più di 11 mila Mi Piace, mentre nei numerosi commenti, i fan delle opere della Marvel discutono dei possibili eventi che andranno in onda in Falcon and The Winter Soldier. L'ultimo trailer di Falcon and The Winter Soldier ha rivelato la data di uscita della serie: l'opera farà il suo debutto nel servizio streaming di Disney+ a partire dal prossimo 19 marzo, mentre è molto probabile che le restanti puntate saranno disponibili a cadenza settimanale a partire da quella data.