Falcon and The Winter Soldier, i fan sicuri: 'Date un Emmy a Sebastian Stan!'

Come avete potuto leggere nella nostra recensione del quarto episodio di Falcon and The Winter Soldier, una particolare scena con Sebastian Stan ha convinto i numerosi appassionati delle storie della Marvel, che chiedono un riconoscimento per l'interprete di Bucky Barnes.

In particolare si riferiscono al momento in cui Bucky, che si trova a Wakanda, capisce di non essere più influenzato dagli esperimenti condotti su di lui dall'HYDRA, a questo punto il personaggio interpretato da Sebastian Stan esprime tutta la sua gioia, in una scena che ha colpito molto i fan del Marvel Cinematic Universe. In calce alla notizia trovate diversi messaggi condivisi da utenti della celebre piattaforma che si complimentano con l'attore, oltre a proporre una sua candidatura per gli Emmy. Siete d'accordo con i messaggi postati su Twitter? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, insieme al momento che preferite della quarta puntata dello show di Disney+.

Ricordiamo che il prossimo episodio andrà in onda venerdì 16 aprile, si tratta della penultima puntata, prima del finale di stagione che concluderà le vicende dei due protagonisti, oltre che di Zemo e degli altri personaggi introdotti nella serie. Nel frattempo vi segnaliamo questo poster di Falcon and The Winter Soldier di BossLogic e incentrato su Captain America.