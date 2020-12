Falcon and the Winter Soldier: Feige loda Anthony Mackie per la gestione delle riprese

In un’intervista rilasciata a Emmy Magazine, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha elogiato la leadership di Anthony Mackie durante le difficili riprese di The Falcon and the Winter Soldier a causa della pandemia.

Dopo lo stop a causa della quarantena, i lavori hanno registrato aumenti di velocità repentini, sono stati creati set che sembrassero luoghi in tutto il mondo a causa dei vincoli imposti sugli spostamenti e i viaggi. Un primo trailer di The Falcon and the Winter Soldier è stato diffuso al Disney Investor Day il 10 dicembre scorso.



Feige ha affermato che l'attore di Falcon ha mostrato "una forte leadership" oltre a parlare dello stato generale del Marvel Cinematic Universe e di WandaVision di cui è stato rilasciato un nuovo trailer.



"Lo streaming è al 100% il futuro e il luogo in cui i consumatori vogliono guardare le cose", ha spiegato Feige. "E si spera che vorranno guardare le nostre serie di lunga durata. Un'esperienza come WandaVision è qualcosa che non puoi ottenere in un film. Usiamo i film per cose che non possiamo ottenere in streaming e usiamo lo streaming per cose che non possiamo ottenere nei film."

"Il team di marketing - le persone che trasformano i nostri fantastici film in eventi - stanno facendo un ottimo lavoro per le nostre serie Disney+", ha aggiunto Feige. "Era qualcosa di molto importante per noi e importante per la Disney quando abbiamo deciso di entrare in questo nuovo campo. E aiuta il fatto che ogni serie sia unica, interessante e un nuovo punto di partenza".



Falcon and the Winter Soldier debutta su Disney + il 19 marzo 2021.