Falcon and The Winter Soldier, Feige: 'Mackie è la nostra star'

In pochissimo tempo Anthony Mackie è diventato uno degli attori più amati dai fan del Marvel Cinematic Universe, anche per via dei suoi video dal dietro le quinte di Falcon and the Winter Soldier in cui si diverte con il suo compagno di scorribande Sebastian Stan.

Proprio sull'attore è intervenuto Kevin Feige che ha voluto chiarire quanto il suo apporto sia fondamentale per l'apporto della serie, nonostante spesso e volentieri Mackie creda di valere molto meno dei suoi colleghi.

"All'improvviso, quello che era un personaggio secondario e quasi di poco conto fino alla fine di 'Endgame' è diventato uno degli eroi di punta della nuova fase e viene utilizzato per raccontare un'intera storia. Questo significa davvero molto e non è semplice essere nei suoi panni, soprattutto perchè è uno dei primi attori di colori a ricoprire un ruolo così importante".

Feige ha poi aggiunto: "Mackie è il numero 1, anche se lui spesso si sottovaluta e dice di essere solo il numero 6. Forse lo dice anche per restare con i piedi per terra e non montarsi la testa. Ma non è di certo da tutti essere in questo mondo".

Fin qui Anthony Mackie ha rivelato di non aver ancora accettato lo scudo di Capitan America, bisogna capire dunque se raccoglierà l'eredità di Steve Rogers. Se volete, date uno sguardo alla trama di Falcon and The Winter Soldier.