Falcon and the Winter Soldier, il titolo finale ha stupito anche lo showrunner

L'episodio finale di The Falcon and the Winter Soldier ha sorpreso i fan con un emozionante cambio di titolo che ha lasciato senza parole non solo molti appassionati del franchise, ma anche lo stesso autore della serie, Malcolm Spellman.

"Sarò onesto, ho scoperto del cambio di titolo mentre stavo guardando un cut dell'episodio, e mi ha distrutto," ha detto lo showrunner riguarda alla scritta 'Captain America and the Winter Solder' comparsa sul finale della puntata. "Non ho parlato con la Marvel della possibilità di cambiare anche il nome di Bucky, ma il mio istinto mi dice che il motivo per cui è ancora chiamato Winter Soldier è semplicemente dovuto alla volontà di giocare con la poesia del titolo. Se fosse cambiato troppo forse non sarebbe stato lo stesso, ma non so davvero che discussione ci sia stata. So solo che mi ha colpito pesantemente."

A proposito del cambio di titolo, vi ricordiamo che nel giorno esatto del debutto del finale della serie è stato annunciato lo sviluppo di Captain America 4, pellicole scritta dallo stesso Spellman a quattro mani con Dalan Musson che molto probabilmente proseguirà la storia di Sam Wilson come nuovo Cap del Marvel Cinematic Universe. Nel frattempo, stando alle ultime indiscrezioni, Kevin Feige sta continuando a lavorare al ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers.