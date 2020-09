Falcon and The Winter Soldier, foto dal set rivelano il ritorno di Batroc

Falcon and The Winter Soldier è uno delle produzioni Marvel Cinematic Universe più attese, e dopo le ultime riprese, la produzione della serie sembra ormai essere in dirittura d'arrivo. In attesa di scoprire cosa accadrà a Sam Wilson e Bucky Barnes, nuove foto dal set svelano il ritorno inatteso di un personaggio.

Just Jared ha infatti diffuso alcune immagini della serie che confermano il ritorno di Georges St-Pierre nei panni di Batroc il Saltatore. L'ultima volta che lo abbiamo visto nell'MCU è stato all'inizio di Captain America: The Winter Soldier, è stato picchiato da Cap ed è stato mandato direttamente in prigione.

Dopo l'enorme salto temporale di cinque anni in Avengers: Endgame, sembra che Batroc sia stato rilasciato dalla prigione e che si trovi a fare i conti con l'agente 13 di Emily VanCamp. Le foto non rivelano molto sul ruolo di Batroc nella serie, ma i fan sono davvero entusiasti di poterlo fiinlamente rivedere all'opera.

Le riprese di Falcon and The Winter Soldier sarebbero ormai alle battute finali in quel di Atlanta, sembra che la troupe stia limando dunque gli ultimi particolari in vista della post-produzione. Resta da capire quando la serie potrà essere diffusa su Diney+. Probabilmente solo verso la fine del 2021.

Vi ricordiamo inoltre che oltre a Batroc anche il barone Zemo farà il suo ritorno in Falcon and The Winter Soldier. Cosa vi aspettate da questa nuova serie? Fatecelo sapere nei commenti.