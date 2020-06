Falcon and The Winter Soldier, il fumetto rivela il costume da Captain America di Bucky?

In attesa di novità sulla data di uscita su Disney+, Marvel sta pubblicando una miniserie a fumetti su Falcon and The Winter Soldier. A settembre uscirà il terzo numero, e la copertina di Dan Mora presenta sia Bucky che Sam nelle vesti di Captain America, insieme a Steve Rogers, il Cap originale.

La copertina si può vedere anche in calce alla news. Non è chiaro se vada presa alla lettera o se sia un modo per mettere in evidenza la storia condivisa di questi tre personaggi, ma sembra comunque alludere ai memorabilia di Captain America. "Da un salotto pieno di cimeli di Cap a un magazzino pieno di agenti Hydra" recita la sinossi, "Falcon e il Soldato d'Inverno si stanno avvicinando al loro obiettivo finale: la nuova Hydra Supreme."

La sinossi parla anche di "un assassino di talento, che li ha già battuti una volta", che Sam Wilson e Bucky Barnes "rintracciano... a casa dei suoi genitori."

Negli ultimi giorni qualcosa sembra essersi smosso anche per quanto riguarda la ripresa della produzione di Falcon and The Winter Soldier: i lavori per la nuova serie targata Disney+, interrotti a causa dell'emergenza Coronavirus, potrebbero riprendere tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. L'uscita in streaming, inizialmente prevista per l'autunno, potrebbe in ogni caso subire ritardi e slittamenti.