Falcon and the Winter Soldier, i Funko Pop della serie confermano il look classico di Zemo

Ancora prima di scoprire la data di uscita su Disney+, Funko POP! ha aperto i preordini per la propria linea di statuine dedicate a The Falcon and the Winter Soldier, la serie Marvel con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Uno dei tre Funko POP! è incentrato sul Barone Zemo interpretato da Daniel Bruhl, che farà ritorno come villain principale dello show dopo essere apparso per la prima volta in Captain America: Civil War. Come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, la figure offre un'ulteriore conferma del fatto che il personaggio apparirà con un look molto fedele alla sua controparte dei fumetti, con tanto di maschera viola e armatura.

Con un'uscita prevista inizialmente per lo scorso agosto, The Falcon and the Winter è stata rinviata a tempo indefinito per via dello lungo stop alle riprese causato dalla pandemia globale. Al momento l'unica conferma è che arriverà su Disney+ nel corso del 2021: resta da capire che lo show potrà debuttare prima di Black Widow o se dovrà seguire in qualche modo le vicende del film con Scarlett Johansson.

Nel frattempo è tutto pronto per il debutto di WandaVision fissato al 15 gennaio 2021, mentre proprio oggi hanno il via le riprese di Hawkeye a New York.