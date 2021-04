Falcon and the Winter Soldier: in futuro ci sarà più Eli Bradley, Patriot arriva nel MCU?

Nel corso di una recente intervista Elijah Richardson, interprete del giovane Eli Bradley nella nuova serie tv Disney+ Falcon & The Winter Soldier, ha anticipato il ritorno del suo personaggio nel futuro del Marvel Cinematic Universe.

Il personaggio è stato introdotto nel franchise dei Marvel Studios come il nipote di Isaiah Bradley (interpretato da Carl Lumbly) ed è apparso solo un paio di volte durante la serie: ovviamente i fan dei fumetti Marvel sanno che Eli è destinato a diventare il supereroe Patriot, leader del team noto come Young Avengers.

Molti sono conviti che i Marvel Studios si stiano preparando a formare questa nuova squadra di supereroi molto popolare nel mondo dei fumetti (sono già stati introdotti Speed e Wiccan, i figli di Wanda, e nei prossimi mesi debutteranno Kate Bishop, la nuova Occhio di Falco, Ms. Marvel, Cassie Lang, la figlia di Ant-Man e America Chavez, prevista per Doctor Strange in the Multiverse of Madness) e nelle scorse ore Richardson è comparso sulla sua pagina ufficiale di Instagram per anticipare il ritorno di per Eli nell'MCU. Potete trovare il post in calce all'articolo.

Poche ore dopo la conclusione di Falcon & The Winter Soldier, i Marvel Studios hanno annunciato Captain America 4, con Sam Wilson nei panni del nuovo Cap, ma Deadline ha riferito che il franchise si arricchirà anche con un progetto incentrato sul ritorno di Steve Rogers interpretato da Chris Evans.

