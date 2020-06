Falcon and The Winter Soldier, ecco il grande gesto di solidarietà di Anthony Mackie

Dopo la ripresa dei lavori su Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie ha deciso di aiutare le persone in difficoltà economica a causa dell'emergenza Coronavirus, istituendo un fondo dedicato ai commessi dei supermercati.

L'attore protagonista della prossima serie TV di punta prodotta dalla Disney, ha deciso di collaborare con l'organizzazione "United Way of Southeast Louisiana", l'azienda "Entergy New Orleans" e "New Orleans Council on Aging" per creare un fondo destinato ad aiutare le persone che hanno dovuto continuare a lavorare nonostante la pandemia causata dal Coronavirus. Intitolato "United for Grocery Workers Relief Fund", il fondo si occuperà di offrire un buono di 150$ per pagare le spese per gas e luce. Ecco le parole di Anthony Mackie a riguardo: "Non pensiamo mai a queste persone che sono sempre disponibili per noi, vado al supermercato tre o quattro volte alla settimana, per me o per comprare cose per la mia famiglia, ogni volta incontro questi lavoratori essenziali che mi permettono di avere il cibo che serve alla mia famiglia. È arrivato il momento di esprimergli tutta la nostra gratitudine".

Saranno più di 2500 gli individui che potranno beneficiare di questi aiuti, che saranno disponibili anche dopo l'emergenza Coronavirus. Siamo sicuri che tutti i fan di Falcon and The Winter Soldier apprezzeranno questo gesto dell'attore interprete di Sam Wilson.