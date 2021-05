Falcon and the Winter Soldier, godetevi l'esilarante trailer onesto della serie Marvel

The Falcon and the Winter Soldier è giunta alla sua conclusione ormai da quasi due settimane, e ora la serie Marvel con Anthony Mackie e Sebastian Stan è diventata protagonista dell'ultimo Honest Trailer pubblicato sul canale YouTube di Screen Junkies.

Come potete vedere nella parte alta della pagina, il filmato ironizza sul fatto che lo show è dedicato agli "Avengers di cui non vi importava nulla finché non sono diventati protagonisti di una serie TV", prendendo in giro anche il numero di volta in cui i personaggi parlano dello scudo di Captain America. Il trailer scherza inoltre su Zemo e le sue doti da ballerino, sulla situazione di Sharon Carter e sulla scena in cui Bucky scopre a sorpresa che il suo braccio può essere rimosso con estrema facilità, se solo si è conoscenza del punto giusto in cui premere.

Vi ricordiamo che, nel giorno esatto del debutto dell'episodio finale di The Falcon and the Winter Soldier, è stato annunciato lo sviluppo di Captain America 4, pellicola che molto probabilmente proseguirà la storia di Sam Wilson come nuovo Cap del Marvel Cinematic Universe.

Sul fronte delle serie TV, invece, la prossima ad arrivare su Disney+ sarà Loki, la cui data di uscita è stata da poco anticipata al prossimo 9 giugno.