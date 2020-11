Falcon and The Winter Soldier: Il merchandise rivela un importante dettaglio della trama

Il nuovo video promo di Falcon and The Winter Soldier ci ha mostrato le ultime novità riguardo l'attesa serie del MCU, nel frattempo alcuni fan hanno fatto un'interessante scoperta analizzando alcuni oggetti di merchandise.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso da @BRMarvelNews, in cui sono presenti vari prodotti a tema Falcon and The Winter Soldier, incentrati principalmente sui due protagonisti interpretati da Anthony Mackie e Sebastian Stan. Oltre alla celebre frase "Chi conquisterà lo scudo", possiamo vedere anche una toppa con Sharon Carter, a cui è sovrapposta la scritta wanted e una scheda dedicata all'agente speciale. Sembra quindi che il personaggio interpretato da Emily VanCamp sia in fuga dal governo americano fin dagli eventi di "Civil War".

Come si poteva immaginare, i fan hanno subito iniziato ad ipotizzare la sua storia e quale sarà il suo ruolo nelle puntate della prima stagione di Falcon and The Winter Soldier. Non resta che aspettare i prossimi trailer dedicati allo show, che siamo sicuri saranno condivisi dalla Marvel nei prossimi mesi, nel frattempo i protagonisti di Falcon and The Winter Soldier hanno partecipato ad un evento di beneficenza, inoltre è stata pubblicata una foto con l'interprete di Sharon Carter sul set della serie che sarà disponibile su Disney+.