Falcon and The Winter Soldier, Il produttore su Isaiah Bradley: 'C'è ancora dell'altro'

Dopo il nostro speciale dedicato a Isaiah Bradley di Falcon and The Winter Soldier, ecco un'intervista al produttore dello show Disney, in cui discute del personaggio interpretato da Carl Lumbly e di altre sue possibili apparizioni.

Nate Moore ha partecipato ad una puntata del podcast intitolato "Vanity Fair's Still Watching", in cui ha risposto alle domande incentrate sulla nuova serie presente nel catalogo di Disney+ e in particolare riguardo il personaggio protagonista di "Truth: Red, White & Black", miniserie a fumetti della Marvel che ha raccontato la storia di Isaiah Bradley. Ecco il suo commento riguardo il supereroe interpretato da Carl Lumbly: "Ci sono delle cose nel subconscio di Sam, che vengono portate in superficie da Isaiah. Penso sia un personaggio molto importante, ha anche altro da dire, per questo credo che la decisione di inserirlo sia stata così azzeccata. Devo dare tutto il merito a Malcom, che ha fatto in modo di introdurlo".

Il produttore ha infatti rivelato di non essere rimasto molto colpito dal fumetto che ha introdotto Isaiah: "Ho letto Truth, Red, White & Black molto tempo fa, non mi è piaciuto molto, ma ho trovato l'idea fantastica. Penso che Malcom abbia fatto bene a trovare il modo per inserire la sua storia nello show".

La quinta puntata della serie del MCU sarà disponibile a partire dal prossimo venerdì 16 aprile, nell'attesa ecco il trailer finale di Falcon and The Winter Soldier.