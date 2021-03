Falcon and the Winter Soldier introdurrà un nuovo siero del Super Soldato? Ecco gli indizi

Dal nuovo spot ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier incentrato sui "Big 3" arriva un nuovo indizio su alcuni villain che vedremo in azione nella serie, ovvero dei nemici non ancora identificati che possiedono una sorta di superforza.

"Questi tipi utilizzano la forza brutta. Sono forti. Troppo forti" suggerisce infatti Sam Wilson nel filmato che potete trovare in calce alla news. A giudicare dalle sue parole e dal legame con la trilogia cinematografica di Captain America, potremmo trovarci di fronte ad un nuovo tipo del siero di Super Soldato che ha fornito i poteri a Steve Rodgers, il che non sarebbe una novità se pensiamo a quante volte questa soluzione è stata al centro delle storie dei fumetti Marvel.

Sebbene manchino appena 9 giorni all'uscita su Disney+, gran parte dei dettagli della trama della serie sono ancora sconosciuti. Cosa che ovviamente non ci stupisce visto che stiamo parlando dei Marvel Studios. Tuttavia, sappiamo che dietro a questi esperimenti potrebbe celarsi la figura del Barone Zemo, il villain interpretato da Daniel Bruhl già apparso come antagonista in Captain America: Civil War.

Vi ricordiamo che la serie debutterà in streaming il prossimo 19 marzo. Nel frattempo, questo venerdì Disney+ pubblicherà uno speciale dietro le quinte di WandaVision.