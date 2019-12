Falcon and The Winter Soldier potrebbe introdurre un luogo legato agli X-Men

Dopo le voci che vogliono l'introduzione di Doomstadt in WandaVision, sono emersi dei rumor relativi anche a Falcon and The Winter Soldier, una delle altre serie Marvel in sviluppo per Disney+.

Sembra, infatti, che lo show incentrato su Falcon/Sam Wilson (Anthony Mackie) e Winter Soldier/Bucky Barnes (Sebastian Stan) introdurrà una località nota in particolare ai fan degli X-Men, ossia Madripoor.



Come nel caso di Doomstadt (capitale di Latveria e città natale di Victor Von Doom), anche questo rumor non è stato confermato e al momento si tratta di sole speculazioni. Questa volta, l'indizio giunge dal set della serie e a riportarlo è il solito Charles Murphy, che in questi giorni sta fornendo diverse anticipazioni per quanto riguarda le serie che andranno ad arricchire il MCU.



Se guardate attentamente l'immagine in calce all'articolo, tra gli oggetti presenti sul set potrete notare un leone, una stella e una luna, tutti e tre rossi, tutti e tre elementi della bandiera della nazione immaginaria di Madripoor.

L'isola è comparsa per la prima volta in New Mutants #32 e si tratta di un luogo ricorrente nella serie di fumetti dedicata a Wolverine, iniziata nel 1988.

In assenza di comunicazioni ufficiali, non c'è modo di sapere se e perché Madripoor verrà introdotta, ma si può ipotizzare che il luogo avrà a che fare con l'HYDRA, considerando che a un certo punto dei fumetti l'organizzazione ottiene il controllo dell'isola.

Facendo viaggiare la fantasia ancora di più, si potrebbe sperare in un'introduzione a sorpresa di un personaggio come Wolverine.



Intanto, dal set dello show arrivano anche le immagini dei nuovi costumi di Falcon e The Winter Soldier. Ricordiamo che il debutto della serie è previsto per l'autunno del 2020, anche se al momento manca la data di uscita precisa.