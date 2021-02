Falcon and The Winter Soldier: ci saranno anche gli Inumani? Ecco cosa lo suggerisce

Qualcosa di strano sta accadendo su Twitter. Dopo alcuni mesi di silenzio la Marvel sta lentamente rianimando alcuni dei suoi account social e, in particolare quello di Marvel's Inhumans che ha condiviso il trailer di Falcon and the Winter Soldier diffuso nel corso del Super Bowl.

In molti hanno pensato che questo significhi qualcosa e che in qualche modo, ci sia un collegamento tra quella che sarà la prossima serie rilasciata su Disney+ e la serie della ABC cancellata nel 2018. L'account di Marvel's Inhumans è rimasto inattivo sin dal 2019 e a molti è parsa molto strana questa pubblicità fatta a Falcon and the Winter Soldier. Questa sarà dunque la serie che riporterà gli Inumani nell'universo cinematografico Marvel?

Va sottolineato che il profilo di Agents of SHIELD ha promosso Falcon and The Winter Soldier e, gli Inumani furono introdotti per la prima volta proprio nel corso di questa serie. Nessuno dei due account ha condiviso alcun materiale di marketing per WandaVision o altri progetti dei Marvel Studios, quindi perché iniziare ora?

In molti pensano infatti che in Falcon and The Winter Soldier possa far in qualche modo riferimento ad un agente mutageno che possa permettere ad un essere di ricevere dei superpoteri e collegarsi quindi in qualche modo agli Inumani. Vedremo poi come andranno le cose.

Intanto, un particolare del trailer di Falcon and the Winter Soldier sembra anticipare anche gli X-Men.