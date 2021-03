Falcon and the Winter Soldier, Kevin Feige ha confermato la presenza di Madripoor?

Intervistato da Entertainment Weekly per parlare dell'imminente debutto di The Falcon in the Winter Soldier, la cui premiere sarà disponibile domattina su Disney+, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha svelato un interessante dettaglio sulla serie.

Nelle scorse settimane, con l'arrivo di WandaVision, abbiamo sentito utilizzare per la prima volta nel MCU il nome di Scarlet Witch, mentre di recente è stato confermato che Jonathan Major vestirà i panni di Kang il Conquistatore nel prossimo film di Ant-Man, due particolari legati rispettivamente ai fumetti degli X-Men e dei Fantastici 4.

Parlando con la rivista, Feige ha spiegato che lo studio aveva pieno accesso a entrambi i nomi anche prima che la Disney ottenesse i diritti cinematografici dei due franchise dalla 20th Century Fox, tuttavia il produttore ha rivelato che The Falcon and the Winter Soldier conterrà un dettaglio tornato in mano allo studio solo di recente.

"C'è un'ambientazione in particolare che le persone hanno già intravisto in alcuni trailer che arriva dai fumetti Marvel, e che precedentemente non era disponibile per noi, ma è più che altro si tratta di un Easter Egg" ha spiegato Feige.

Con queste parole, come fatto notare da Heroic Hollywood, Feige sembra riferirsi proprio Madripoor, l'isola fittizia dell'Asia Sudorientale ideata su modello di Singapore che compare più volte nella serie di fumetti dedicata a Wolverine, nonché nella run fumettistica Secret Warriors. Ricordiamo infatti che la location è stata avvistata sul set di The Falcon and the Winter Soldier, anche se non sappiamo che ruolo avrà all'interno della trama.