Falcon and The Winter Soldier: La regista rivela quando è ambientata la serie Marvel

Nelle scorse ore sono stati annunciati i collegamenti di Falcon and The Winter Soldier con le altre serie Marvel. Inoltre la regista Kari Skogland ha rivelato quando è ambientata l'opera nella timeline del MCU.

Come sapete infatti gli eventi di WandaVision e di Falcon and The Winter Soldier sono antecedenti a Spider-Man: Far From Home, nello specifico la serie con Elizabeth Olsen è ambientata un mese dopo il ritorno delle persone scomparse a causa di Thanos, mentre l'opera che sarà disponibile a partire dal 19 marzo ci mostrerà cosa è successo sei mesi dopo il blip. Kari Skogland ha quindi detto la sua su questa decisone parlando ai microfoni di Collider: "Quelle vicende sono al centro della nostra storia. Abbiamo superato la fase di shock ma anche la fase felice, perché crediamo che di fronte al ritorno di tutte quelle persone ci sarebbe molta felicità. Adesso invece dobbiamo fare i conti con la realtà, che è molto più complicata".

Sembra quindi che nelle puntate della serie, oltre a scoprire le vicende di Sam Wilson e Bucky Barnes, vedremo come hanno reagito le persone al ritorno dei loro amici o dei loro parenti. In attesa di vedere la prima puntata, vi segnaliamo questa intervista a Daniel Bruhl di Falcon and The Winter Soldier.