Falcon and The Winter Soldier: La seconda stagione avrà un titolo diverso

Continuano i rumor su Falcon and The Winter Soldier: questa volta si parla della seconda stagione, che secondo diverse voci potrebbe essere molto diversa da quella d'esordio, tanto da portare ad un cambiamento di nome per lo show.

A dare per primo la notizia è stato Charles Murphy, autore del podcast "Murphy's Law", affermando: "Dopo la prima stagione Bucky Barnes e Sam Wilson dovranno superare degli eventi drammatici e molto particolari. Ad un certo punto si è discusso di una seconda stagione, se la dovessero produrre non si chiamerebbe The Falcon and The Winter Soldier stagione 2, ma avrebbe un altro nome, collegato tematicamente a qualcos'altro".

Non sappiamo quale potrebbe essere l'evento a cui si riferisce l'autore del podcast, secondo qualche fan dei fumetti Marvel giocherà un ruolo fondamentale nelle puntate dello show la decisione di Captain America di considerare Falcon il suo erede, nella seconda stagione quindi potrebbe cambiare il nome da supereroe del personaggio interpretato da Anthony Mackie. Ricordiamo che la serie dovrebbe entrare a far parte del catalogo di Disney+ a partire dal prossimo autunno.

Nel frattempo la Marvel ha voluto condividere con i fan un video in cui spiega chi è l'antagonista di Falcon and The Winter Soldier, di nome US Agent e che avrà il volto di Wyatt Russell.