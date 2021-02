Falcon and The Winter Soldier: La serie Marvel vietata ai minori di 16 anni

Mentre cerchiamo di scoprire altri dettagli riguardo la trama di Falcon and The Winter Soldier, vi segnaliamo il rating ottenuto dallo show che sarà disponibile su Disney+ da parte di un'agenzia olandese.

Gli appassionati dei fumetti Marvel sono ansiosi di scoprire come continueranno le avventure di Bucky Barnes e Sam Wilson, che saranno incentrate sull'eredità del retaggio di Captain America. Uno dei fan dello show su Reddit, ha quindi condiviso su internet il rating dell'agenzia olandese "Kijkwijzer", che ha affermato che Falcon and The Winter Soldier sarà vietato ai minori di 16 anni a causa di violenza e del linguaggio volgare. Altre opere che hanno ricevuto questo tipo di rating sono per esempio la seconda stagione di Daredevil, la seconda stagione di Jessica Jones, la settima stagione di Game of Thrones e anche film come Django Unchained di Quentin Tarantino.

Si tratta di una novità per la Marvel, infatti tutti i suoi film precedenti e anche WandaVision sono vietati solo ai minori di 12 anni, mentre le ultime puntate dello show in cui è presente Elizabeth Olsen e Paul Bettany sono state catalogate come vietate ai minori di 14 anni.

Siamo sicuri che nelle prossime settimane scopriremo altri dettagli riguardo la serie, in attesa del 19 marzo vi lasciamo con il trailer di Falcon and The Winter Soldier.