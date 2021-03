Falcon and The Winter Soldier: La showrunner parla di cameo e dei piani di Zemo

Dopo aver visto l'ultimo teaser di Falcon and The Winter Soldier, ecco un'interessante intervista alla showrunner della serie, in cui discute delle sorprese presenti nelle puntate dell'opera prodotta dalla Disney.

Kari Skogland ha parlato del prossimo show che farà il suo debutto nel catalogo di Disney+, servizio streaming della Casa di Topolino. In particolare, la showrunner ha rivelato ai microfoni dei giornalisti della rivista Disney Twenty-Three la presenza di alcune sorprese all'interno delle puntate della serie con Anthony Mackie e Sebastian Stan, ecco il suo commento: "Sono sicura che troverete dei fantastici easter egg nelle varie puntante, sfrutteremo tutto il materiale a nostra disposizione. Una delle cose migliori di avere a disposizione sei ore è che puoi permetterti certe cose. Ci siamo divertiti molto a cercare eventi, luoghi, persone da inserire nella serie, abbiamo preso in considerazione soprattutto i vecchi fumetti".

Inoltre Kari Skogland ha discusso della presenza di Daniel Bruhl, attore nel ruolo di Barone Zemo che sarà uno degli avversari principali dei protagonisti: "È felice di essere tornato, perché l'ultima volta che abbiamo visto Zemo era in condizioni pessime. La cosa bella di lavorare insieme a Daniel e gli altri è che scopriremo cose di Barone Zemo che non avremmo mai potuto immaginare. È un personaggio molto più complicato del previsto".

Non resta che aspettare il prossimo 19 marzo per vedere la prima puntata della serie, nel frattempo ecco un'immagine inedita di Falcon and The Winter Soldier.