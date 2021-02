Falcon and The Winter Soldier: Le immagini inedite introducono un nuovo personaggio

Il nuovo spot pubblicitario di Falcon and The Winter Soldier ci ha permesso di vedere in anteprima il nuovo costume di Barone Zemo, inoltre nelle scorse ore la Marvel ha condiviso delle foto dello show, in cui è presente un personaggio inedito.

Trovate le immagini in calce alla notizia, le varie foto sono incentrate principalmente sui due protagonisti, interpretati da Anthony Mackie e Sebastian Stan, inoltre in una è anche presente Sharon Carter, personaggio che farà parte del cast dello show e che avrà il volto di Emily Van Camp. Gli appassionati delle avventure dei supereroi della Marvel hanno anche notato l'attrice Adepero Oduye, vista nel film "When They See Us" e "Widows", e che sarà Sarah Wilson, sorella di Sam.

Non sappiamo ancora se il suo sarà un semplice cameo o se la sorella di Sam Wilson avrà un ruolo nelle vicende dello show, non resta quindi che aspettare il prossimo 19 marzo per vedere il primo episodio di Falcon and The Winter Soldier, opera ambientata dopo le vicende di Avengers: Endgame ed incentrata sul successore di Captain America, oltre che sulla lotta tra i protagonisti e il Barone Zemo. Nell'attesa, vi segnaliamo il teaser trailer dedicato alle puntate di Falcon and The Winter Soldier.