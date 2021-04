Falcon and The Winter Soldier: Un leak potrebbe svelare il destino di John Walker

In molti aspettano con trepidazione il quinto episodio di Falcon and The Winter Soldier, penultima puntata che ci permetterà di scoprire altri dettagli sulle vicende della serie di Disney+. Nel frattempo ecco un leak incentrato sul personaggio di Wyatt Russell.

Il nuovo Captain America ha fatto subito discutere gli appassionati dei fumetti Marvel, i numerosi dubbi dei fan infatti hanno trovato conferma nel quarto episodio di Falcon and The Winter Soldier, quando John Walker è stato ripreso mentre colpiva a morte un suo avversario usando lo scudo di Steve Rogers. In calce alla notizia potete vedere una sua foto condivisa su internet da un leaker, in cui è presente John Walker nella sua divisa da militare, mentre ha il braccio con cui usa lo scudo ingessato. Sembra quindi probabile che dopo aver ricevuto alcune ferite in uno scontro, il nuovo Captain America sarà costretto ad abbandonare il suo ruolo, anche se per ora non sappiamo chi potrebbe essere la persona che romperà il braccio a John Walker.

Ricordiamo che domani venerdì 16 aprile andrà in onda la prossima puntata dello show di Disney+, nel frattempo ecco una notizia in cui discutiamo di un dettaglio visto nell'ultimo trailer di Falcon and The Winter Soldier.