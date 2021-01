Falcon and The Winter Soldier, Loki: Feige rivela numero e durata degli episodi

Dopo le ultime novità riguardo il cast di Falcon and The Winter Soldier, vi segnaliamo questa intervista a Kevin Feige in cui rivela il numero di episodi che compongono le prossime serie Marvel incentrate sui supereroi.

Il celebre dirigente della Casa delle Idee ha discusso della durata delle prossime serie TV che faranno il loro debutto su Disney+, opere che saranno incentrate su alcuni dei personaggi più famosi dei comics americani. Ecco cosa ha commentato ai microfoni dei giornalisti di Collider: "Noi vediamo questa questione in modo differente, pensiamo di produrre o sei puntate da un'ora, oppure nove o dieci episodi dalla durata di mezz'ora. Per esempio WandaVision inizialmente era stato pensato in questo modo, Falcon and The Winter Soldier per avere puntate da trenta minuti, ma siccome si tratta di un servizio streaming, e le regole sono diventate meno importanti negli anni, alcune sono diventate di 23 minuti, altre invece sono più lunghe".

Continua poi parlando di alcune tra le serie Marvel più attese dai fan: "She-Hulk per esempio avrà 10 episodi di trenta minuti, qualcuno sarà più corto e mentre altri saranno più lunghi. Loki e Falcon and The Winter Soldier avranno sei puntate che durano 40 o 50 minuti".

Ricordiamo che la serie farà il suo debutto il prossimo 19 marzo, nel frattempo vi segnaliamo questa fan art di Falcon and The Winter Soldier.