Falcon and the Winter Soldier: Mackie afferma che non sarà Captain America

Nel corso del panel dei Marvel Studios al D23 sono giunte nuove informazioni su Falcon and The Winter Soldier, una delle serie che andranno a formare il catalogo di Disney+, come l'aggiunta al cast di Wyatt Russell, ma le novità non si fermano qui, dato che Anthony Mackie ha affermato che continuerà a interpretare Falcon.

Uno dei rumor circolati sulla nuova serie del MCU, voleva che nel corso della stagione avremmo assistito allo scontro tra il governo americano e Sam Wilson, che sarebbe diventato il nuovo Captain America nonostante l'opposizione incontrata.



Variety ha intercettato Mackie durante il D23, chiedendogli perché lo show si chiami Falcon and The Winter Soldier. L’attore ha risposto in modo abbastanza categorico “Io sono Falcon e sarò sempre Falcon. Il nome resterà sempre lo stesso”. Potete vedere la risposta in calce all'articolo.

Mackie sembra lasciare poco spazio alle possibilità di vederlo con il costume di Captain America, dunque, anche se non è da escludere che ci sarà una qualche evoluzione nel suo personaggio pur senza sostituire del tutto Steve Rodgers. Ovviamente non è escluso che la risposta sia un despistaggio per non anticipare gli eventi cui assisteremo.



Voi cosa pensate? Falcon resterà Falcon o prenderà il posto di Capitan America?