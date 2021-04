Falcon and The Winter Soldier, Mackie: 'I muscoli del nuovo Cap sono reali'

Il passaggio di consegne tra Steve Rogers e il nuovo Captain America è ormai ufficialmente avvenuto, Sam Wilson ha infatti fatto l'apparizione su tutti i canali social dedicati all'eroe a stelle e strisce, ma il suo interprete in Falcon and The Winter Soldier ha voluto fare alcune precisazioni.

Il nuovo poster di Captain America metteva in bella mostra tutti i muscoli del nuovo proprietario dello scudo e Anthony Mackie, intervenuto al The Late Show con Stephen Colbert, ha voluto chiarire che tutto quel ben di Dio non era frutto di un qualche fotomontaggio o di gomma piuma inserita nei punti necessari, bensì era tutta farina del suo sacchetto e soprattutto merito dei suoi durissimi allenamenti.

"Beh, a dirla tutta, sotto il costume non indosso nessuna tuta muscolare. Questo è il mio orgoglio più grande. In nessuno dei miei 7 film ho voluto indossare una tuta muscolare. Quindi ho dovuto allenarmi ogni giorno, tutto il giorno. I muscoli del nuovo Cap sono reali".

Il presentatore ha poi chiesto se è riuscito a raggiungere la tanto agognata V nel basso ventre, e la star di Falcon and The Winter Soldier scherzando ha detto di aver raggiunto la forma del Dorito, ovvero quella di una particolare patatina triangolare.

"Con i miei duri allenamenti sono riuscito a diventare l'uomo Dorito. Non c'è soddisfazione più grande".

Intanto lo showrunner di Falcon and The Winter Soldier ha rivelato che esiste per davvero una trama perduta della serie Disney+-