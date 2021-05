Falcon and The Winter Soldier, Mackie: 'Non chiamatemi Captain America nero, solo Cap'

La serie tv The Falcon and The Winter Soldier è ormai giunta al termine, e come ogni prodotto del MCU e in particolare della saga di Captain America, ci ha lasciato diversi spunti di riflessione. Trra questi vi sono senz'altro le questioni dell'identità, dei simboli e delle discriminazioni, come osserva anche Anthony Mackie.

Durante l'episodio di Marvel Studios Assembled dedicato a The Falcon and The Winter Soldier, l'interprete del nuovo Captain America Anthony Mackie ha voluto approfondire tutti questi argomenti, spiegando che, prima di tutto: "Io non sono Black Captain America. Steve non era White Captain America. Lui era solo Captain America".

"Sam, sapete, essendo un soldato e un veterano, un consulente, ha capito che come popolo siamo tutti Americani [...] Quindi come società, come paese, dobbiamo renderci conto che tutte le persone che sono cittadini su questo suolo, a prescindere dalle proprie origini, sono Americani" continua, aggiungendo "E sapete, Sam capisce di meritarsi il diritto, si è guadagnato il ruolo di Captain America, e ciò non ha nulla a che vedere con questioni di razza o di background".

E nella realtà odierna, con tutti i problemi legati al razzismo che affollano i notiziari, questo concetto sembra ancora estraneo a molti. Ecco perché un prodotto come The Falcon and The Winter Soldier e in generale l'operato della Marvel è particolarmente attuale: "[Quella di TFATWS] È stata un'esperienza davvero carica di emozioni, specialmente nel periodo in cui viviamo. E credo che per aver dato l'opportunità di diventare Captain America a me, un uomo di colore proveniente dal sud degli Stati Uniti, dica molto non solo sul lavoro che ho fatto per arrivare a questo punto, tanto da convincere Marvel ad affidarmi questo ruolo, ma anche sul modo in cui si sta cercando di cambiare come la società vede se stessa".