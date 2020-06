Falcon and The Winter Soldier: un membro della troupe rivela il finale?

Siamo in attesa della conferma ufficiale della data di uscita di Falcon and The Winter Soldier, nel frattempo vi segnaliamo questo post sulla prossima serie Marvel che sembra confermare una teoria dei fan.

A condividerlo, e a cancellarlo dopo qualche minuto, è stata la make up artist Latoya Henderson. che si è occupata del trucco di Anthony Mackie, uno dei due protagonisti dello show. Di fronte alle lamentele di molti nei confronti di questi prima metà del 2020, Latoya ha deciso di cercare di sollevare gli animi, scrivendo questo messaggio che sembra spoilerare una parte importante del finale di Falcon and The Winter Soldier: "Avremo un Captain America nero, quindi questo 2020 non è ancora da buttare".

Inutile dire che i fan hanno subito commentato questo post, tanto che Latoya ha cancellato il messaggio, che è stato salvato da un utente di Reddit e condiviso sulla piattaforma social e che potete trovare in calce alla notizia. Sono in molti a credere che Sam Wilson erediterà il titolo di Captain America alla conclusione della prima stagione dello show, riuscendo a sconfiggere il governo americano che cercava invece aveva scelto per il ruolo US Agent e questo post sembra confermare la teoria.

Non resta che aspettare per avere altri dettagli sulla trama dello show, nel frattempo vi lasciamo con questa foto scattata sul set di Falcon and The Winter Soldier.