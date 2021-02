Falcon and The Winter Soldier, il merchandising conferma il legame con Civil War

Nel caso in cui ci fossero ancora dubbi a riguardo, anche il merchandising sembra confermare il ruolo cardine di Emily Van Camp in Falcon and The Winter Soldier e tra l'altro anche il suo legame con Captain America: Civil War.

Come potete vedere nell'immagine riportata di seguito, una maglia è dedicata proprio al personaggio di Sharon Carter, nipote del primo amore di Captain America, Peggy Carter, nonchè agente speciale dello S.H.I.E.L.D., nota con il nome in codice di Agente 13.

Il personaggio di Emily Van Camp appare ricercato, infatti nell'immagine campeggia la scritta WANTED e, la vediamo vestita in modo molto particolare, con un cappuccio sul capo. Inoltre sulla maglia si legge: "Ricercata per aver infranto gli accordi di Sokovia. Addestrata dallo S.H.I.E.L.D., Potrebbe essere pericolosa. Se vista, contatta le autorità. NON TENTARE DI PRENDERLA".

Intanto pare ormai chiaro a tutti che Falcon and The Winter Soldier, avrà l'arduo compito di presentare al pubblico il nuovo Capitan America. Questo sarà un testimone certamente non semplice da raccogliere. Inoltre in Falcon and The Winter Soldier è stata confermata la presenza di War Machine. Manca sempre meno al rilascio degli attesissimi episodi. Voi cosa vi aspettate da questa nuova serie Disney+? Come sempre fatecelo sapere nei commenti.