Falcon and The Winter Soldier metterà i protagonisti in situazioni mai viste

Le ultime foto di Falcon and The Winter Soldier ci hanno permesso di vedere il look di US Agent, adesso vi presentiamo un'intervista di Sebastian Stan riguardo la prossima serie di Disney+ sul duo di supereroi.

Durante un evento promozionale per il suo ultimo film intitolato "The Last Full Measure" l'attore ha anche parlato di cosa ci aspetta nelle puntate dello show facente parte del MCU, rispondendo alle domande del canale di YouTube ET Canada: "Faremo cose che non abbiamo mai avuto l'opportunità di fare con questi personaggi, voglio dire li porteremo in territori mai esplorati. Ci stiamo divertendo tantissimo, davvero tanto, è impossibile non farlo con Anthony. A volte vorrei ucciderlo, ma se alla fine della serie siamo tutti e due ancora vivi sarà un grande successo".

Quali saranno i nuovi elementi che vedremo nel corso delle puntate inedite? I fan hanno subito iniziato a ipotizzare, soprattutto dopo che nelle scorse settimane si era parlato anche del prossimo avversario dei protagonisti di Falcon and The Winter Soldier, che sarà disponibile nel catalogo di Disney+ a partire dal prossimo autunno e che ci mostrerà chi sarà il personaggio che raccogliere l'eredità di Captain America dopo gli eventi andati in onda in Avengers: Endgame.