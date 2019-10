Falcon and The Winter Soldier sarà un mix tra azione e comedy, parola di Sebastian Stan

Dopo aver svelato l'inizio delle riprese di Falcon and The Winter Soldier, Sebastian Stan, presente come ospite al Fandemic Tour negli Stati Uniti, ha parlato della serie in generale, rivelando di aver letto il copione dello show e dando alcune anticipazioni.

Come sappiamo, la storia seguirà le avventure di Bucky Barnes e di Falcon, dopo la dipartita di Captain America, quando lo stesso Falcon è stato scelto come erede del celebre supereroe. Stando alle parole di Sebastian Stan, la serie sarà sì incentrata sull'azione, ma avrà anche un tocco decisamente umoristico.

"Ho letto i copioni e sono davvero entusiasta. Sarà fighissima, ma anche folle. Tutto ciò che posso dire è che è completamente nuova e diversa da quello che avete visto finora. Terrà conto di tutto quello che è successo e quello che abbiamo visto, ma questi personaggi ora stanno davvero imparando chi sono, cosa provano, cosa pensano, e quindi c'è un sacco di azione, ma anche comedy. Credo che sarete molto felici insomma. E poi c'è della roba davvero folle, che non vi aspettereste minimamente".

Vi hanno convinto le parole dell'attore? Purtroppo per avere qualche riscontro dovremo aspettare ancora un po' di tempo: Falcon and The Winter Soldier debutterà su Disney+ nell'autunno del 2020. Nell'attesa, date un'occhiata al nostro speciale su Falcon and The Winter Soldier.