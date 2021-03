Falcon and The Winter Soldier: Nella premiere è presente una scena post crediti?

Come avete potuto leggere nella nostra recensione di Falcon and The Winter Soldier, la prima puntata dello show ci ha mostrato le conseguenze degli eventi di Avengers: Endgame. Scopriamo se è presente una scena post crediti.

A partire da oggi, venerdì 19 marzo, sarà disponibile l'episodio di esordio dell'opera con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, che ci racconterà la storia dei due supereroi della Marvel. Dopo le vicende di WandaVison, in cui sono state anticipate alcune sorprese dello show con delle scene post crediti presenti solo a partire dal settimo episodio e quelli successivi, i numerosi appassionati dei fumetti della Marvel hanno iniziato a domandare sulle principali piattaforme social se questi momenti fossero presenti anche in Falcon and The Winter Soldier.

Possiamo quindi confermare che alla conclusione della premiere non troviamo una scena dopo i titoli di coda, ma proprio come la serie con Elizabeth Olsen è probabile che troveremo degli easter egg negli episodi successivi. Ricordiamo che la prima stagione dello show che svelerà il nome del successore di Captain America sarà pubblicata a cadenza settimanale nel catalogo del servizio streaming della Disney, inoltre in una precedente intervista a Kevin Feige abbiamo scoperto che in Falcon and The Winter Soldier sarà presente una celebre città della Marvel.