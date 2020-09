Falcon and the Winter Soldier: nuova foto in costume per Anthony Mackie e Sebastian Stan

A pochi giorni dal ritorno sul set di Falcon and the Winter Soldier, la serie Marvel già si mostra in atteggiamenti scherzosi ed enigmatici, tipici della major supereroistica e a riempire la scena è il primo piano ai costumi di Anthony Mackie e Sebastian Stan.

La foto, che troverete in calce, è stata condivisa dall'interprete di Bucky Barnes sul suo profilo Instagram e reca la didascalia: "Amici. Manteniamo il distanziamento sociale fin dal novembre 2019". Lo scatto in bianco e nero ritrae i due attori in uno dei brevi momenti di pausa sul set, intenti a concedersi un po' di riposo, non è però chiaro se Stan si stia tenendo a distanza dal collega a causa delle misure anti-Covid o se, scherzando, voglia solo evitare l'odore del sigaro fumato da Mackie.

La serie Marvel sembra aver ripreso a piano ritmo dopo mesi di stop forzato, imprevisti di ogni genere, tra cui persino un terremoto, ed i membri del cast e della produzione ci tengono a farlo sapere ai fan e al mondo interno: negli ultimi giorni abbiamo visto in azione un implacabile U.S. Agent, mentre appena dopo la ripresa si è già iniziato a parlare di una possibile data di distribuzione di Falcon and the Winter Soldier.

Cosa pensate di queste nuove immagini? Quando pensate verrà distribuita la serie Disney+? Fatecelo sapere nella sezione commenti!