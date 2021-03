Falcon and the Winter Soldier, nel nuovo episodio ha esordito un altro Young Avenger

Si parla del possibile arrivo degli Young Avengers nel MCU ormai da diverso tempo, e a quanto pare, pur non avendo ancora annunciato ufficialmente il progetto, i Marvel Studios stanno continuando ad introdurre i vari componenti del team attraverso le serie TV targate Disney+.

Dopo il recente esordio di Billy e Tommy, i figli di Wanda e Visione destinati a diventare rispettivamente i supereroi Wiccan e Speed, ora è infatti arrivato il turno di Elijah Bradley a.k.a. Patriot.

Il personaggio, interpretato da Elijah Richardson, è stato presentato nel secondo episodio di The Falcon and the Winter Soldier (disponibile da oggi in streaming) come nipote di Isaiah Bradley, il super soldato ormai invecchiato di cui Sam ha scoperto l'esistenza solo nel corso della puntata.

Oltre a loro, lo ricordiamo, è già stato confermato l'arrivo di Ms. Marvel (protagonista di una serie tutta sua in arrivo a fine 2021) e la Kate Bishop di Hailee Steinfield, che raccoglierà l'eredità di Occhio di Falco nella serie Hawkeye con protagonista Jeremy Renner. Inoltre, sul fronte cinema, America Chavez esordirà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mentre Kathryn Newton sarà la nuova interprete di Cassie Lang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Cassie nei fumetti è nota per essere la supereroina Stature).

A questo punto l'arrivo di un progetto dedicato interamente agli Young Avengers sembra sempre più probabile, e a giudicare delle reazioni sui social i fan non potrebbero esserne più entusiasti.