Falcon and The Winter Soldier: Un nuovo Funko POP ci mostra il design di Barone Zemo

Nei giorni scorsi è stato annunciato che le riprese di Falcon and The Winter Soldier si sono concluse. In attesa di vedere un nuovo trailer dedicato alla serie di Disney+, vi segnaliamo questo Funko POP incentrato sul personaggio di Barone Zemo.

Sappiamo infatti che nel corso delle puntate dello show farà la sua comparsa anche il personaggio interpretato da Daniel Bruhl. Alcuni utenti di Twitter e in particolare @DisFunko hanno quindi condiviso alcune immagini del Funko POP di Barone Zemo, merchandise che non era ancora stato annunciato ufficialmente. Trovate una foto nel tweet presente in calce alla notizia, nell'immagine possiamo notare che Barone Zemo avrà la sua iconica maschera, insieme ad una giacca e a dei guanti dello stesso colore del cappuccio.

Ricordiamo che la serie farà il suo debutto su Disney+ nel corso del 2021, la data di uscita ufficiale non è ancora stata confermata, per i continui ritardi provocati dalla pandemia di Coronavirus, ma gli appassionati delle opere della Marvel sono ansiosi di scoprire come continueranno le vicende di Sam Wilson e Bucky Barnes, che dovranno sfidare il governo americano per l'eredità del titolo di Captain America. Se cercate altre indiscrezioni sullo show, ecco una foto del protagonista sul set di Falcon and The Winter Soldier.