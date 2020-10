Falcon and The Winter Soldier, un nuovo gadget svela uno spoiler sulla serie Marvel?

Servirà ancora un po' di pazienza prima di poter vedere su Disney+ Falcon and The Winter Soldier, ma iniziano ad arrivare i primi articoli di merchandise della nuova serie targata Marvel Cinematic Universe, e da alcuni di questi i fan possono iniziare a trarre conclusioni su quella che sarà la trama.

Ci sarà modo poi di verificare se queste teorie si riveleranno esatte, ma un dettaglio in particolare sembra parlare chiaro. In un'immagine pubblicata su Instagram, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, possiamo vedere due scatole della collezione Marvel's Minimates, reperibili nei negozi Walgreens. In ognuna di esse c'è una coppia di personaggi: Falcon e Baron Zemo in una, Winter Soldier e Captain America nell'altra.

Sotto il nome di quest'ultimo, a ben guardare, è indicato John Walker: questo vuol dire che, almeno all'inizio della serie, sarà lui ad avere il prezioso mantello, prima di diventare U.S. Agent.

Come sappiamo, Falcon and The Winter Soldier racconterà il percorso di Falcon (Anthony Mackie), da quando accetta lo scudo di Steve Rogers in Avengers: Endgame fino al momento in cui diventa effettivamente il nuovo Captain America. Grazie all'indicazione contenuta in questo gadget potremmo aver capito, almeno in parte, cosa avviene nel frattempo.

Per altre informazioni su Falcon and The Winter Soldier, rimandiamo all'amicizia tra Anthony Mackie e Sebastian Stan e, sempre restando in tema di merchandising, al nuovo scudo di Captain America disponibile per il pre-ordine.