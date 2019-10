Falcon and the Winter Soldier: al via oggi le riprese della serie TV Disney+

Falcon and The Winter Soldier è senza dubbio uno dei progetti Marvel Studios più attesi dai fan: la serie andrà in onda in esclusiva su Disney+ e in molti si chiedevano quando sarebbero iniziate le riprese. La risposta è arrivata dallo stesso Sebastian Stan.

L'attore, che sarà protagonista dello show insieme ad Anthony Mackie, è infatti stato ospite del Pandemic di Houston questo weekend, ed ha rivelato ai fan che le riprese dello show sarebbero iniziate proprio nella giornata di oggi, suscitando la reazione entusiastica dei presenti, come potete vedere nel video in calce alla news.

Non ci sono ovviamente molti dettagli sulla serie, dato che conosciamo tutti la segretezza con cui Marvel tratta i suoi prodotti. Lo show sarà filmato ad Atlanta, come la maggior parte dei prodotti di Marvel Studios, nei Pinewood Studios, sotto il nome in codice "Tag Team".

Anthony Mackie invece, come sappiamo, avrà poi un ruolo fondamentale nel nuovo corso del Marvel Cinematic Universe, essendo il suo personaggio stato scelto come nuovo Captain America. L'attore ha parlato del momento in cui lo ha scoperto, rivelando un divertente aneddoto:

"Stavamo girando ad Atlanta e Chris Evans aveva invitato molti di noi a casa sua a guardare una partita di football, perché tutti odiamo i Patriots e lui invece li ama. Così eravamo al piano di sotto e lui mi mostra la casa e fa: "Allora, sei emozionato?", ed io: "Beh sì, sarà una bella partita. Amo il football, lo guardo ogni settimana, ma non pensavo fossi così appassionato", e lui mi dice: "No, intendo il copione. Non hai letto QUELLA scena?", e così corre nella sua stanza al piano di sopra, torna col copione e mi dice "Pagina 85! Leggi! Leggi!", e si è seduto come un ragazzino a guardarmi mentre la leggevo".

Cosa vi aspettate dalla serie TV di Disney+? Per approfondire, leggete il nostro speciale su Falcon and the Winter Soldier.