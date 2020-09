Falcon and the Winter Soldier, osserviamo U.S. Agent da vicino nel nuovo video dal set

Avvistato di recente in alcuni video dal set di The Falcon and the Winter Soldier, l'U.S. Agent di Wyatt Russell torna a mostrarsi in un video che offre uno sguardo ravvicinato al suo stile di combattimento, con tanto di scudo di Captain America.

Le riprese della serie Disney+ sono partite in questi giorni ad Atlanta, e per il momento le immagini principali emerse in rete riguardano le scene d'azione con il personaggio di Russell. In attesa di mettere gli occhi anche sul ritorno di Anthony Mackie e Sebastian Stan, vi ricordiamo che la Casa di Topolino non ha ancora annunciato la data di uscita della serie (inizialmente prevista per un generico autunno 2021).

Creato da Mark Gruenwald e Paul Neary, U.S Agent (John F. Walker) è apparso per la prima volta in Captain America #323 come Super-Patriot. Per chi non lo sapesse, nei fumetti Walker diventava a tutti gli effetti il nuovo Captain America dopo che Steve Rogers decideva di non lavorare più per il governo, in seguito agli accordi che poi portarono alla Civil War. Addestrato in una speciale scuola e inizialmente noto con il nome di Super-Patriot, Walker prese in consegna lo scudo di Cap, che vediamo anche nel filmato in questione.

