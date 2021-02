Falcon and The Winter Soldier: un particolare anticipa l'arrivo degli X-Men?

L'ultimo trailer di The Falcon and the Winter Soldier è stato svelato nelle scorse ore durante il Super Bowl e ci ha mostrato nuovi frammenti inediti della prossima serie in arrivo su Disney+. In attesa di scoprire quali saranno le nuove avventure di Sam Wilson e Bucky Barnes, il nuovo promo fornisce un succoso indizio sull'arrivo degli X-Men.

Nelle nuove immagini promozionali infatti, vi è la prima apparizione di Madripoor, una delle location principali presenti nel mondo degli X-Men dei Marvel Comics. Creato da Chris Claremont e Steve Leialoha, Madipoor si è raccontata nei fumetti come un'isola del sud-est asiatico modellata sull'esempio di Singapore. Divisa nella società estremamente ricca di "Hightown" e nella società molto povera di "Lowtown", l'isola è stata al centro di alcuni importanti archi narrativi ed è stata governata nel corso degli anni da personaggi del calibro di Madame Hydra, Daken e Mystique.

Già da tempo i rapporti più vicini alla produzione di Falcon and The Winter Soldier avevano annunciato che la città avrebbe fatto la sua comparsa nel corso della serie che prossimamente giungerà su Disney+ ma, fin qui non erano ancora arrivate delle conferme precise. Intanto nuovi indizi fanno presupporre che Captain America sia morto in Falcon and The Winter Soldier. Come vi sembra questa serie alla luce di ciò che fin qui avete visto? Fatecelo sapere nei commenti.