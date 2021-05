Falcon and The Winter Soldier, che pensa Emily VanCamp dell'identità del Power Broker?

Dopo mìsettimane di teorie, nell'ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier è stata finalmente rivelata l'identità del Power Broker. Ecco cosa ne ha pensato una delle star dello show, Emily VanCamp.

Il mistero del Power Broker in The Falcon and The Winter Soldier è stato uno degli elementi più interessanti della serie tv con protagonista Anthony Mackie e Sebastian Stan, nonché uno dei più di discussi. Fin da subito sono nate varie teorie al riguardo, e una tra le più gettonate era proprio quella che in ultimo si sarebbe rivelata corretta: il Power Broker altri non è che Sharon Carter.

"L'ho trovato grandioso" ha raccontato l'attrice interprete Sharon ai microfoni di Collider "Voglio dire, lo hanno fatto davvero. Hanno totalmente rivoluzionato il suo personaggio. Voglio dire, è una persona completamente diversa, un personaggio completamente diverso, e ho amato questa cosa. Ho sentito un'enorme soddisfazione nel continuare un percorso che non era stato davvero completato nei film. Quindi l'ho trovato davvero forte".

"Credo ci vennero dati molti dei copioni abbastanza presto, se ben ricordo. E ricordo anche che Malcolm [Spellman], Kari [Skogland] e altre persine ci dissero 'Aspettate di vedere cosa succede alla fine'" ricorda poi VanCamp, rivelando la sua reazione quando scoprì la verità sul suo personaggio "Non avevo idea di cosa stessero parlando, e poi ovviamente c'è stato il reveal e tutto ha avuto più senso. Ma mi hanno permesso di leggere gli script e farmi un'idea di cosa stava accadendo nella storia".

E voi invece, cosa ne avete pensato? Vi ha convinto come colpo di scena? Lo avevate già previsto? Fateci sapere nei commenti.