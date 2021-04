Falcon and The Winter Soldier: Per alcuni fan nella serie è presente troppo queerbaiting

La seconda puntata della serie di Falcon and The Winter Soldier ha mostrato ai fan alcune novità riguardo il rapporto tra i due protagonisti, ricevendo anche delle critiche perché secondo diversi utenti sfocerebbe troppo nel queerbaiting.

Il rapporto tra Bucky Barnes e Sam Wilson è in continua evoluzione, in particolare durante il secondo episodio dello show disponibile su Disney+, quando i due sono costretti a provare una "terapia di coppia". Tra i vari esercizi hanno quindi dovuto guardarsi negli occhi per diversi minuti e sedersi incrociando le rispettive gambe. Queste scene hanno portato alcuni fan a pensare che la serie stia strizzando troppo l'occhio alle teorie incentrate sulla sessualità di Bucky in Falcon and The Winter Soldier, condividendo la loro opinione su Twitter con alcuni messaggi che potete trovare in calce alla notizia. Come potete leggere, comunque, sembra che la trama e la curiosità di scoprire come si concluderà la vicenda dei due protagonisti portano molti a considerare di minore importanza questa critica.

Oggi, venerdì 2 aprile, sarà pubblicata la terza puntata dello show con Anthony Mackie e Sebastian Stan, in attesa di scoprire come si evolveranno le vicende della serie Disney, vi lasciamo con questo nostro speciale su Isaiah Bradley di Falcon and The Winter Soldier.