Falcon and The Winter Soldier: ecco perchè Bucky Barnes non usa armi nello show

Un nuovo video pubblicato sui canali social della Marvel ci mostra alcuni retroscena su Falcon and The Winter Soldier, dandoci nuove informazioni su Bucku Barnes, il Soldato d'Inverno interpretato da Sebastian Stan.

Lo show Disney+ ha permesso al supereroe di liberarsi dei propri demoni e questo processo di catarsi è anche una delle ragioni per cui non ha utilizzato armi nel corso delle varie puntate.

Lo stunt di Sebastian Stan, John Nania, ha spiegato perché il personaggio non ha usato tanto le pistole in Falcon and The Winter Soldier:

"Avrete notato che durante la stagione di Falcon and The Winter Soldier, Bucky non usava pistole e coltelli quanto ci si poteva aspettare. Questa è stata una decisione consapevole per aiutare a mostrare il viaggio di Bucky che si allontanava dall'essere solo un assassino. Quindi, quando @davemacomber è venuto da me con questa idea per un combattimento con i coltelli, l'ho subito amata. Abbiamo fatto riferimento a questa lotta come una lotta interiore. Cerca sempre di non usare armi e di non far del male a meno che non sia strettamente necessario".

Di recente tra l'altro, Mackie ha parlato di Chadwick Boseman, rivelando una grande ammirazione per l'attore prematuramente scomparso la scorsa estate per un cancro.