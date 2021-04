Falcon and The Winter Soldier, PJ Dillon: 'La serie è stata pensata come un film da 6 ore'

La scorsa settimana è giunta al termine la seconda serie tv di Disney+ targata Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier, dimostrandosi un grande successo proprio come WandaVision, che l'ha preceduta. Ma qual è stato l'approccio degli Studios nel realizzarle? Ne parla il Direttore della Fotografia PJ Dillon.

Quando entrambe i tuoi primi esperimenti televisivi (non contando le serie del MCU prodotte da Marvel Television) fanno registrare numeri altissimi tra ascolti e indice di gradimento (basta prendere le cifre registrate al debutto di The Falcon and The Winter Soldier e Wandavision per avere un'idea), la domanda viene abbastanza spontanea: qual è il segreto?

E se di segreti si può parlare in questo caso, probabilmente tra questi vi è l'approccio al progetto, la mentalità dietro la sua realizzazione, come spiega anche Dillon ai microfoni di Comicbook.

"WandaVision e The Falcon and The Winter Soldiers sono stati girati nello stesso periodo" afferma il direttore della fotografia, osservando "Immagino ci sia stata una curva d'apprendimento su come muoversi, ma l'approccio scelto inizialmente non è stato quello di dire 'Ok, è una serie, quindi giriamo in blocchi, assumiamo più registi, più direttori della fotografia'. Piuttosto, direi che è stato più simile a quello di un film di 6 ore, perché fin da subito la decisione è stata quella di avere un solo regista, un solo direttore della fotografia... E sicuramente la cosa ha presentato le sue sfide, ma è stata questa la scelta che si è deciso di fare".

Tuttavia, aggiunge poi: "Ma sono certo che dal punto di vista produttivo abbiamo imparato diverse cose. Dal nostro punto di vista, tuttavia, non si è pensato nemmeno più in questi termini. Non ci siamo messi a pensare 'Questa è una serie o un film?'. Abbiamo visto il tipo e la quantità di lavoro che andava fatto, e così abbiamo proceduto".

Secondo voi è stato (anche) questo a contribuire al successo di serie come The Falcon and The Winter Soldier? E voi che ne avete invece? Fateci sapere nei commenti.