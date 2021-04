Falcon and The Winter Soldier, ecco il poster ufficiale del nuovo Captain America

Il finale di Falcon and The Winter Soldier, come la nuova serie prometteva fin dall'inizio, ha rivelato chi raccoglie l'eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe. Non si può certo dire che sia stata una grossa sorpresa, ma dopo la sua "incoronazione" Disney ha pubblicato anche il primo poster ufficiale del nuovo supereroe.

Lo scudo di Captain America è adesso saldamente nelle mani di Sam Wilson (Anthony Mackie), proprio come aveva deciso Steve Rogers (Chris Evans) in Avengers: Endgame. Abbiamo visto in un video il viaggio di Captain America attraverso i sei episodi della serie, secondo capitolo della Fase 4 del MCU dopo WandaVision.

In calce alla notizia possiamo invece vedere l'immagine scelta da Disney+ per annunciare che sì, Sam Wilson è il nuovo Cap. Eccolo infatti con il nuovo costume, e forse a questo punto, in barba al titolo della serie, sarebbe opportuno anche sostituire la scritta con Captain America and The Winter Soldier.

Il live action, basato appunto sulla difficile eredità di Steve Rogers, era incentrato anche sull'amicizia tra Sam Wilson e Bucky Barnes. "Quell'affare è pesantissimo" ha raccontato Anthony Mackie in una recente intervista, parlando (non solo in senso figurato) dello scudo di Captain America. "Saranno cinque chili. Quindi stai lì con cinque chili sul braccio per tutto il giorno, e dopo un po' la spalla cede. Quindi, abbiamo alcune sequenze del lancio dello scudo piuttosto interessanti."