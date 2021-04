Falcon and The Winter Soldier: Power Broker è già stato introdotto? Una nuova teoria

In attesa del quinto episodio di Falcon and The Winter Soldier, vi segnaliamo questa interessante teoria riguardo la vera identità di Power Broker, personaggio misterioso che potrebbe essere uno degli attori principali della serie Marvel.

In molti sperano di scoprire la vera identità di Power Broker, per questo sono numerose le teorie a riguardo presenti su internet. Anche i giornalisti di ComicBook.com hanno provato ad indicare chi potrebbe nascondersi dietro i panni del misterioso avversario dei due protagonisti, rivelando che potrebbe trattarsi di Sharon Carter. Tra i motivi principali troviamo la sua ampia disponibilità di mezzi e il fatto che sembri essere una persona importante a Madripoor, inoltre è lei che ha chiesto ai due protagonisti di trovare il capo dei Flag-Smasher, ai numerosi fan della Marvel il suo interesse per Karli Morgenthau ricorda quello di Power Broker. Cosa ne pensate di questa teoria? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.

Ricordiamo che venerdì 16 aprile sarà disponibile la quinta puntata dello show di Disney+, siamo sicuri quindi che scopriremo altri dettagli sulle vicende di Sam Wilson e Bucky Barnes, inoltre considerando che si tratta del penultimo episodio, è molto probabile che sarà rivelata qualche informazione in più sul villain dello show. Infine, ecco il trailer dedicato alla parte finale di Falcon and The Winter Soldier.