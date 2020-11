Falcon and the Winter Soldier, un prototipo anticipa il costume del nuovo Captain America?

Dopo quanto visto nel finale di Avengers: Endgame, sappiamo che The Falcon and the Winter Soldier firmerà il passaggio di testimone tra Steve Rogers e Sam Wilson, con quest'ultimo che dovrebbe assumere il ruolo di nuovo Captain America, e ora è emerso in rete un potenziale primo sguardo al suo costume.

Il personaggio di Anthony Mackie debutterà nella serie con un nuovo equipaggiamento, ma il prototipo di un'action figure dedicata alla serie Disney+ sembra anticipare che nel corso dello show Sam vestirà gli iconici colori blu, rosso e bianco rappresentativi di Cap, con tanto di stella sul petto. Ovviamente il giocattolo presente nella foto non è ancora stato completato, ma nel caso si trattasse di un prodotto ufficiale sarebbe un'ulteriore conferma del fatto che il passaggio di testimone avverrà nel corso della serie.

Prevista inizialmente per lo scorso agosto, lo ricordiamo, Falcon and the Winter Soldier sarebbe dovuta arrivare in streaming in questi mesi ma è stata posticipata a tempo indefinito in seguito al rinvio di Black Widow (aprile 2021). Al momento non ci sono novità sul periodo di arrivo dello show, mentre l'uscita di WandaVision rimane prevista entro la fine dell'anno.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Sam nei panni di Captain America? Fatecelo sapere nei commenti.