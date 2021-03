Falcon and the Winter Soldier, il punteggio su Rotten Tomatoes è gia impressionante

Il primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier su Disney+ pare aver convinto un po' tutti e anche molto, dato che il punteggio su Rotten Tomatoes appena dopo il debutto è davvero elevato. La serie al momento ha infatti il 93% di score su una media di 107 recensioni totali, mentre quello del pubblico è al 79% su 383 recensioni.

Falcon & The Winter Soldier è ambientata dopo il kolossal campione d'incassi del 2019 Avengers: Endgame. In un mondo che ha dovuto dire addio, per motivi diversi, sia a Iron Man che a Captain America, il bisogno è quello di trovare dei nuovi eroi in grado di difendere il mondo. Sappiamo che Steve Rogers (Chris Evans), proprio alla fine di Endgame, ha regalato il suo scudo a Sam Wilson (Anthony Mackie), che sarà proprio uno dei due assoluti protagonisti dello show. Tuttavia, il governo americano sembra non voler riconoscere Wilson come il nuovo Cap, che ha invece creato un nuovo supereroe, dal nome di U.S. Agent, che ha sostituito Rogers.

Insieme a Bucky Barnes, ovvero Winter Soldier (interpretato da Sebastian Stan), Sam Wilson dovrà combattere contro un vecchio nemico, il temibile Barone Zemo (Daniel Brühl). Sarà l'occasione per Sam e Bucky di diventare sempre più abili e potenti, e a diventare delle figure in grado di raccogliere l'enorme eredità del vecchio Cap. Non vediamo l'ora di scoprirne di più.

Vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su un nuovo personaggio che abbiamo scoperto sarà presente in Falcon & The Winter Soldier, Vi ricordiamo anche che il secondo episodio della serie Disney+ uscirà il prossimo 26 marzo.